كروسيتو: إسرائيل تزرع الكراهية التي ستؤثر على الأجيال

(أنسامد) - مايو 27 - روما - صرح وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تزرع بذور الكراهية التي ستؤثر على أجيالها المقبلة بعد الغارة الإسرائيلية على خيام تؤوي نازحين في رفح بقطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات.وقال كروسيتو لقناة SkyTg24 Live في ميلانو: "لدي انطباع بأن إسرائيل تزرع الكراهية التي ستؤثر على أبنائها وأحفادها"، مضيفا "حماس شيء والشعب الفلسطيني شيء آخر".وتابع "كان عليهم أن يميزوا بين الأمرين. نحن مقتنعون بأن على إسرائيل أن تحل المشكلة مع حماس، لكننا قلنا منذ اليوم الأول إنه يجب التعامل معها بطريقة مختلفة".وأردف "وفيما يتعلق برفح، اتفقت جميع الدول على ضرورة توقف إسرائيل.لم يتم الاستماع إلينا والآن ننظر إلى الوضع بيأس. إننا نواجه وضعا متزايد الصعوبة يتعرض فيه الشعب الفلسطيني للضغط، دون الأخذ في الاعتبار الصعوبات الهائلة وحقوق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين لا علاقة لهم بحماس".وشدد "هذا لم يعد مبرراً". (أنسامد).

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