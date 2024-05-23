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الرئيس الإيطالي: المافيا محكوم عليها بالفشل

في ذكرى اغتيال المدعي العام المناهض للمافيا جيوفاني فالكوني

23 مايو 2024, 13:13

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 23 - روما - أكد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم الخميس في في رسالة بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لمقتل المدعي العام المناهض للمافيا جيوفاني فالكوني وزوجته وثلاثة من حراسه الشخصيين على يد منظمة كوزا نوسترا الإجرامية عام 1992 بهجوم بالقنابل، أن رغم أن المافيا لا تزال تشكل تهديدا، إلا أنه من الممكن هزيمتها.

قُتل صديق فالكوني وزميله باولو بورسيلينو بعد شهرين بقنبلة ضخمة أخرى من تنفيذ كوزا نوسترا.

وقال رئيس الدولة: "كما قال فالكوني وبورسيلينو، أظهرت الجمهورية أنه يمكن هزيمة المافيا وأن مصيرها هو النهاية"، متابعا، "الالتزام بمحاربتها لا يتعثر أبدا".

وأردف ماتاريلا، "يوم القانون والنظام الذي نحتفل به يهدف إلى الإشارة إلى المسؤولية المشتركة"، مشددا على ضرورة الحفاظ على مستوى عال من اليقظة.

وتابع "لا يمكن إضعاف الأجسام المضادة المؤسسية والتعبئة الاجتماعية لمنع منظمات المافيا من العثور على الدعم في المناطق الرمادية والمذعنة"، موضحا أن إرث فالكوني وبورسيلينو هو إرث حي ينتمي إلى المجتمع الوطني بأكمله. (أنسامد).

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