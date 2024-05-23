الرئيس الإيطالي: المافيا محكوم عليها بالفشل

قُتل صديق فالكوني وزميله باولو بورسيلينو بعد شهرين بقنبلة ضخمة أخرى من تنفيذ كوزا نوسترا.
وقال رئيس الدولة: "كما قال فالكوني وبورسيلينو، أظهرت الجمهورية أنه يمكن هزيمة المافيا وأن مصيرها هو النهاية"، متابعا، "الالتزام بمحاربتها لا يتعثر أبدا".
وأردف ماتاريلا، "يوم القانون والنظام الذي نحتفل به يهدف إلى الإشارة إلى المسؤولية المشتركة"، مشددا على ضرورة الحفاظ على مستوى عال من اليقظة.
وتابع "لا يمكن إضعاف الأجسام المضادة المؤسسية والتعبئة الاجتماعية لمنع منظمات المافيا من العثور على الدعم في المناطق الرمادية والمذعنة"، موضحا أن إرث فالكوني وبورسيلينو هو إرث حي ينتمي إلى المجتمع الوطني بأكمله. (أنسامد).
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