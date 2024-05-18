إيطاليا-الطقس القاسي:منازل معزولة بعد فيضانات نهر في فينيتو

(أنسامد) - مايو 18 - روما - إنقطعت الكهرباء عن عدة منازل يوم الجمعة بعد أن فاض نهر موسون دي ساسي عبر السدود في بلدة كامبوسامبيرو بمقاطعة بادوا، مما تسبب في فيضانات واسعة النطاق، مع استمرار موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت شمال إيطاليا هذا الأسبوع.وهرعت فرق الإطفاء إلى البلدات لإجلاء السكان من المنازل المعزولة، بمساعدة مركبة برمائية ومعدات ضخ.ضرب الطقس القاسي فينيتو ولومبارديا بشكل خاص، حيث شهدت ميلانو هطول الأمطار الأكثر غزارة منذ 170 عامًا.يُخشى أن يكون رجل يبلغ من العمر 66 عامًا في عداد المفقودين بعد سقوطه في نهر سيرينزا في كانتو، بالقرب من كومو، يوم الخميس عندما انهار جسر وسط هطول أمطار غزيرة وتدفقات المياه.ويقول العلماء إن أزمة المناخ الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية تجعل الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف والعواصف الشديدة والفيضانات أكثر تواترا وأكثر شدة.أظهرت سلسلة من الكوارث الأخيرة الناجمة عن الطقس المتطرف تعرض إيطاليا للمخاطر الهيدروجيولوجية بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الطينية والانهيارات الأرضية. (أنسامد).

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