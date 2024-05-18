إيطاليا لم توقع على نص الاتحاد الأوروبي بشأن المثليين

(أنسامد) - مايو 18 - روما - قالت مصادر في وزارة الأسرة إن إيطاليا لم توقع، يوم الجمعة، على نص الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق المثليين، ، لأنه يعكس مشروع قانون اقترحه النائب عن الحزب الديمقراطي الإيطالي من يسار الوسط والناشط المثلي أليساندرو زان، لتشديد العقوبات على التمييز ضد المثليين.وأوضحت المصادر أن "إيطاليا لم توقع مع ثلث الدول الأعضاء على إعلان تعزيز السياسات الأوروبية لصالح مجتمع المثليين لأنه كان في الواقع غير متوازن فيما يتعلق بالهوية الجنسية، ومن هنا جاء محتوى مشروع قانون أليساندرو زان بشكل أساسي".وقالت مصادر لوكالة الأنباء أنسا إن هذا "معيار واضح" بمعنى أن الحكومة لم توقع، لأنه يتعارض مع مشروع قانون زان."وهو قرار اتخذ "منذ أيام"، حسبما أفادت المصادر نفسها، مشيرة إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب مزدوجي التوجه الجنسي، تم إصدار عدة وثائق والتزمت إيطاليا بإعلان مكافحة رهاب المثلية الجنسية ورهاب التحول الجنسي ورهاب مزدوجي الجنسية "لأنه كان يتعلق بعدم التمييز فيما يتعلق بالتوجه الجنسي". (أنسامد).

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