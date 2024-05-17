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إيطاليا و12 دولة أخرى ترفض شن عملية في رفح

17 مايو 2024, 13:51

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 17 - روما - أعربت إيطاليا و12 دولة أخرى اليوم الجمعة، عن معارضتها لخطة إسرائيل شن عملية واسعة النطاق ضد حركة حماس في رفح بجنوب غزة.

وفي خطاب إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال وزراء خارجية إيطاليا وكندا والدنمارك وفرنسا وفنلندا وألمانيا واليابان ونيوزيلندا وهولندا والمملكة المتحدة والسويد وأستراليا وكوريا الجنوبية : بينما يحق لإسرائيل "ممارسة حق الدفاع عن النفس"، يجب عليها أيضًا "احترام القانون الدولي".

وحذر وزراء الخارجية في رسالتهم من أن شن عملية واسعة النطاق في رفح "ستكون له عواقب كارثية على السكان المدنيين".

وفي مبادرة نسقها نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تايان، وتحت رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع، أكد الوزراء مجددا "معارضتهم لعملية واسعة النطاق في رفح" وطالبوا "بخطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين. (أنسامد).

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