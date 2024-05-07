تاياني: أسلحة إيطاليا إلى أوكرانيا ستستخدم فقط داخلها

(أنسامد) - مايو 7 - روما - صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، إن الأسلحة التي تزودها إيطاليا إلى أوكرانيا لن تستخدم إلا داخل حدود البلاد.وقال في كلمة في مدينة جوريزيا: "جميع المعدات العسكرية التي نرسلها مخصصة للاستخدام داخل أراضي أوكرانيا فقط".وأضاف"نحن لا نعطي العتاد الذي يمكن استخدامه خارج حدود أوكرانيا.نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا".وردا على سؤال حول دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجديدة لنشر قوات حلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا إذا اخترقت موسكو الخطوط وطلبت كييف ذلك، قال تاياني "لا أعتقد أن ماكرون يريد شن حرب".وتابع "قرارات الناتو يتخذها الناتو ونحن جزء من الناتو، لسنا في حالة حرب مع روسيا ونحن ضد إرسال قوات للقتال ضد الروس". (أنسامد).

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