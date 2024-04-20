تاياني-G7: رسالة واضحة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، يوم الجمعة، في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع G7 في كابري، إن مجموعة السبع وجهت رسالة واضحة تدعو جميع الأطراف إلى المساهمة في وقف التصعيد في الشرق الأوسط.وقال تاياني، الذي ترأس الاجتماع بينما تتولى إيطاليا الرئاسة المناوبة لمجموعة السبع، في مؤتمر صحفي بعد الهجمات التي وقعت خلال الليل على إيران والتي نسبت إلى إسرائيل: "قررنا هذا الصباح معالجة القضية الإيرانية على الفور".وأضاف "أردت أن تكون هناك رسالة واضحة من مجموعة السبع. والهدف السياسي يسمى وقف التصعيد".وتابع "ندعو جميع الأطراف إلى تقديم مساهمة إيجابية".وأضاف: "لقد أدنا الهجوم الأخير الذي شنته إيران ومجموعة السبع تدعم أمن إسرائيل، لكننا ندعو جميع الأطراف إلى العمل لتجنب التصعيد وستعمل مجموعة السبع للوصول لهذه النتيجة". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA