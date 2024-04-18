ميلوني تلتقي فون دير لاين لمناقشة زيارتها لتونس وخطة ماتي

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - كشفت تقارير إعلامية أن رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني قد التقت برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، صباح يوم الخميس، في مبنى أوروبا، قبل استئناف جلسات المجلس الاوروبي.وركزت المحادثات بين ميلوني وفون دير لاين تطورات زيارة ميلوني إلى تونس، وكذلك تنفيذ مذكرة الهجرة مع تونس، وخطة ماتي.كما تطرقت المحادثات إلى المبادرات الملموسة التي يمكن تنفيذها في ضوء الاستنتاجات بشأن وضع اللاجئين السوريين في لبنان، إضافة إلى مناقشة قضايا التنافسية الأوروبية في ضوء مناقشة يوم الخميس بين زعماء الاتحاد الأوروبي.وزارت ميلوني تونس يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس قيس سعيد ووقعت عدة اتفاقيات تتعلق بخطة ماتي التي وضعتها الحكومة.وتهدف الخطة إلى إنشاء شراكة جديدة مع الدول الأفريقية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وتحويل إيطاليا إلى مركز لإمدادات الطاقة.وتتعلق الاتفاقيات الموقعة يوم الأربعاء بدعم ميزانية الدولة التونسية في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية؛ ومذكرة تفاهم بين وزارة الجامعات والبحث الإيطالية ونظيرتها التونسية.وكانت هذه هي الزيارة الرابعة التي تقوم بها ميلوني إلى تونس خلال 10 أشهر، لكنها الأولى على وجه التحديد فيما يتعلق بخطة ماتي.(أنسامد).

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