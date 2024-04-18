ميلوني تلتقي فون دير لاين لمناقشة زيارتها لتونس وخطة ماتي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

ميلوني تلتقي فون دير لاين لمناقشة زيارتها لتونس وخطة ماتي

18 أبريل 2024, 13:11

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - كشفت تقارير إعلامية أن رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني قد التقت برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، صباح يوم الخميس، في مبنى أوروبا، قبل استئناف جلسات المجلس الاوروبي.

وركزت المحادثات بين ميلوني وفون دير لاين تطورات زيارة ميلوني إلى تونس، وكذلك تنفيذ مذكرة الهجرة مع تونس، وخطة ماتي.

كما تطرقت المحادثات إلى المبادرات الملموسة التي يمكن تنفيذها في ضوء الاستنتاجات بشأن وضع اللاجئين السوريين في لبنان، إضافة إلى مناقشة قضايا التنافسية الأوروبية في ضوء مناقشة يوم الخميس بين زعماء الاتحاد الأوروبي.

وزارت ميلوني تونس يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس قيس سعيد ووقعت عدة اتفاقيات تتعلق بخطة ماتي التي وضعتها الحكومة.

وتهدف الخطة إلى إنشاء شراكة جديدة مع الدول الأفريقية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وتحويل إيطاليا إلى مركز لإمدادات الطاقة.

وتتعلق الاتفاقيات الموقعة يوم الأربعاء بدعم ميزانية الدولة التونسية في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية؛ ومذكرة تفاهم بين وزارة الجامعات والبحث الإيطالية ونظيرتها التونسية.

وكانت هذه هي الزيارة الرابعة التي تقوم بها ميلوني إلى تونس خلال 10 أشهر، لكنها الأولى على وجه التحديد فيما يتعلق بخطة ماتي.

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

18:06

إيطاليا : أمطار وثلوج ورياح عاتية حتى 25 أبريل

13:11

ميلوني تلتقي فون دير لاين لمناقشة زيارتها لتونس وخطة ماتي

09:38

ميلونى تشكر تونس على محاربة المتاجرين بالبشر

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

18:06

إيطاليا : أمطار وثلوج ورياح عاتية حتى 25 أبريل

13:11

ميلوني تلتقي فون دير لاين لمناقشة زيارتها لتونس وخطة ماتي

09:38

ميلونى تشكر تونس على محاربة المتاجرين بالبشر