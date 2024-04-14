البابا فرنسيس يدعو لوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد، لوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه يتابع الأنباء بشأن تدهور الوضع في إسرائيل بسبب التدخل الإيراني.وقال عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس : أتابع بقلق وألم الأنباء التي وردت في الساعات الأخيرة بشأن تفاقم الأوضاع في إسرائيل بسبب التدخل الإيراني، داعيا لوقف كل عمل يمكن أن يغذي دوامة العنف وجر الشرق الأوسط لصراع أكبر.وتابع : لا أحد ينبغي أن يهدد وجود الآخرين. لتقف الدول كلها في معسكر السلام، ولتساعد الإسرائيليين والفلسطينيين على العيش بأمان في دولتين، جنباً إلى جنب، وهذه هي رغبتهم العميقة المشروعة، وهذا هو حقهم! دولتان جنباً إلى جنب.كما دعا للتوصل قريباً إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتباع مسارات التفاوض بعزم، ومساعدة السكان الذين يعانون من كارثة إنسانية وإطلاق سراح الرهائن، منوها : لنصلّ من أجل السلام. كفى للحرب. كفى للهجمات، كفى للعنف. نعم للحوار ونعم للسلام. (أنسامد).

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