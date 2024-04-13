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تاياني يدعو وزير الخارجية الإيراني إلى الاعتدال

13 أبريل 2024, 18:06

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 13 - روما - تحدث وزير الخارجية أنطونيو تاجاني هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير أمبدوليان على خلفية تجدد التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم على قنصلية طهران في دمشق، داعيا إلى ضبط النفس في رد طهران ضد إسرائيل على مقتل قادة الباسداران.

وفي المحادثة، ورد أن تاباني وجه "نداء قويا" إلى إيران لضبط النفس، مشددا على أن الانتقام من إسرائيل من شأنه أن يثير رد فعل مضاد من الدولة اليهودية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى صراع أوسع وأكثر خطورة لجميع دول المنطقة.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية إن إيطاليا تدعو إيران إلى العمل في الاتجاه المعاكس لخفض التوتر والعودة إلى المناقشات السياسية.

تاياني هو أيضًا نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب برلسكوني "فورتسا إيطاليا" الذي ينتمي إلى يمين الوسط، وهو الجزء الثالث من الحكومة الائتلافية لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى جانب حزبها اليميني إخوة إيطاليا. (أنسامد).

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