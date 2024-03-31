جامعة سيينا للأجانب تعلق الدراسة بمناسبة عيد الفطر

(أنسامد) - مارس 31 - روما - أعلنت جامعة سيينا للأجانب يوم السبت، أنها ستعلق الدراسة في 10 أبريل بمناسبة عيد الفطر الذي يواكب انتهاء شهر رمضان، شهر الصيام عند المسلمين.وأوضح رئيس الجامعة توماسو مونتاناري في المرسوم الرسمي، أن تعليق الدراسة "علامة واضحة على التضامن مع الفلسطينيين في غزة، حيث أن جزءا كبيرا منهم مسلمون، ويتعرضون لمذبحة متواصلة وغير مسبوقة".وتعتزم الجامعة أيضا تعليق الدراسة في 11 أكتوبر بمناسبة يوم الغفران، وهو يوم التوبة اليهودي، والذي يصادف مرور "عام تقريبًا على مذبحة 7 أكتوبر" التي ارتكبتها حماس ضد إسرائيل والتي أشعلت الحرب في غزة.وقال مونتاناري في المرسوم: "تتمثل مهمتنا القانونية في بناء التعددية الثقافية والمساهمة في التعايش السلمي بين الشعوب".(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA