عمدة فلورنسا ينتقد استخدام العنف ضد الاحتجاج السلمي للطلاب

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - إستنكر رئيس بلدية فلورنسا داريو نارديلا يوم أمس الجمعة الصور "المزعجة" لاتهامات الشرطة ضد الطلاب الذين تظاهروا في بيزا وفلورنسا دعما للسكان الفلسطينيين المحاصرين في الحرب بين إسرائيل وحماس.وقال نارديلا على موقع X، تويتر سابقًا: "إن صور اتهامات الشرطة للطلاب في بيزا وفلورنسا مثيرة للقلق".وأضاف الناشط في الحزب الديمقراطي المعارض الذي ينتمي إلى يسار الوسط أن "استخدام العنف ضد أولئك الذين يظهرون معارضتهم السياسية بشكل سلمي أمر غير مقبول".وبالمثل أعرب عمدة بيزا ميشيل كونتي عن إدانته لعنف الشرطة.وقال كونتي الذي يقود أغلبية يمين الوسط في المدينة التوسكانية "ما حدث أحزنني بشدة كمواطن وأب، حتى قبل أن يحزنني كرئيس للبلدية".وتابع "اتصلت برئيس الشرطة والمحافظ هذا الصباح لأسألهما عن تفاصيل ما حدث، وأكدت لهما أن الجميع يجب أن يكونوا أحرارًا في التعبير عن أفكارهم دائمًا، وأن بيزا كانت دائمًا مكانًا للقاء والمناقشة.وفي وقت سابق، أعرب مشرع بيسان من حزب الرابطة اليمينية عن تضامنه مع الشرطة في المدينة بسبب "الضغط الجسدي من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين".وقالت سلطات الشرطة إن احتجاج بيزا شارك فيه أكثر من 100 شخص، معظمهم من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية.وقد عبرت جامعة بيزا في بيان عن "قلقها وفزعها العميقين" إزاء الاشتباكات التي وقعت صباح اليوم في وسط المدينة والتي تسببت على ما يبدو في إصابة طلاب جامعيين وطلاب مدارس ثانوية".وقالت "وفي انتظار توضيح الحادثة وسلوك قوات الشرطة، نأمل أن تتدخل كافة الجهات المختصة لضمان جدلية ديمقراطية صحيحة وسلمية، تحفظ سلامة السكان والمجتمع الطلابي". (أنسامد).

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