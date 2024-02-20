بدء محاكمة أربعة مسؤولين مصريين بتهمة قتل ريجيني

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - بدأت اليوم الثلاثاء، محاكمة أربعة من ضباط المخابرات المصرية المتهمين باختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، في إحدى محاكم روما.اختفى ريجيني، باحث الدكتوراه بجامعة كامبريدج البالغ من العمر 28 عامًا في مجال النقابات العمالية المصرية المستقلة، في مترو القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني 2016، وتم العثور على جثته المشوهة وشبه عارية في حفرة على الطريق المؤدي إلى الإسكندرية في 3 فبراير/شباط.قال والدا جوليو ريجيني، كلاوديو وباولا، لدى دخولهما المحكمة لحضور الجلسة الأولى: "إنه يوم مهم للغاية".تمت محاكمة مسؤولي الأمن المصريين الأربعة، وهم اللواء طارق صابر، مدير الأمن الوطني ومعاونوه، العقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال الشريف، غيابيًا بعد أن عرقلت القاهرة القضية لفترة طويلة ورفضت إعطاء عناوينهم او ارقام التواصل .وقد تسبب هذا في تأخير طويل، وقد انتهى في سبتمبر/أيلول عندما قضت المحكمة الدستورية بإمكانية المضي قدماً في المحاكمة على الرغم من عدم إخطار الضباط رسمياً بالإجراءات المتخذة ضدهم.أثار تعذيب وقتل ريجيني غضباً عالمياً، حيث وقع أكثر من 4600 أكاديمي على عريضة تطالب بإجراء تحقيق في وفاته وفي حالات الاختفاء العديدة التي تحدث في مصر كل شهر.وفي 25 يناير/كانون الثاني، احتفلت إيطاليا بالذكرى الثامنة لاختفاء ريجيني بفعاليات بعنوان "كل الدجاجات تعود إلى المنزل" في إشارة إلى المحاكمة التي طال انتظارها في روما.,يُعتقد أن ريجيني قد قُتل بعد أن اتهمه رئيس نقابة الباعة المتجولين بالتجسس المزعوم، وبسبب الطبيعة الحساسة سياسياً لبحث الدكتوراه الخاص به في الجامعة البريطانية. (أنسامد).

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