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فينتيميليا: تناقص حالات رفض فرنسا للمهاجرين

20 فبراير 2024, 11:47

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 20 - روما - تناقص عدد حالات رفض الشرطة الفرنسية للمهاجرين على حدود فينتيميليا خلال العشرة أيام الأخيرة حيث وصل المتوسط اليومى ما بين 50 و60 واحياناً الى 90 فى حالات الذروة الصيفية .

ذلك ما اكدته بعض المنظمات غير الحكومية المشاركة فى حفل الاستقبال الذى نظمته صحيفة لاريبوبليكا فرع جنوة والتى قارنت البيانات بالوثائق التى قدمتها الوزارتان الإيطالية والفرنسية.

وتشير المنظمات"يبدو ان شيئاً ما قد تغير على الحدود التى كانت فرنسا قد قررت اغلاقها فى عام 2015 وسط احتجاج مئات من المهاجرين المتجمعين على منحدر فينتيميليا".

وتقول الصحيفة الإيطالية ان ذلك يعد عودة واضحة للامتثال للوائح المجتمع المتعلقة بالهجرة بعد الانتهاكات المتكررة التى تم الابلاغ عنها فى السنوات الاخيرة وهو ما يفسر تنفيذ فرنسا لقرار مجلس الدولة فى بداية الشهر كما رحبت بالحكم الاخير لمحكمة العدل الأوروبية والذى يقضى بان الرفض القسرى المباشر عملاً غير شرعى.

(أنسامد).

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