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تاياني: لست قلقا حيال قرار محكمة ألبانية بشأن اتفاق الهجرة

14 ديسمبر 2023, 13:03

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA
- RIPRODUZIONE RISERVATA
(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية، أنطونيو تاياني أنه غير قلق بشأن حكم صادر من محكمة ألبانية لتعليق التصديق على الاتفاق بين روما ونيرانا حول إنشاء مركزين تديرهما إيطاليا في الدولة المطلة على البحر الأدريكاتي.

وأوضح تاياني على هامش اجتماع ما قبل القمة لحزب الشعب الأوروبي في بروكسل، "لست قلقا", وأضاف، "أعتقد أنها مسألة قانونية سيتم حلها بسرعة كبيرة، لكن ليس من حقنا التعليق على قرارات محكمة الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

والأربعاء، علقت المحكمة الدستورية في ألبانيا التصديق، المتوقع من البرلمان الخميس، على الاتفاق الأخير بين رئيس الوزراء إدي راما ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني لوضع ما يصل إلى 36 ألف مهاجر سنويًا في مركزين يديرهما الإيطاليون في ألبانيا.

وكانت المحكمة العليا تستجيب لاستئنافين منفصلين، أحدهما من الحزب الديمقراطي الألباني، والآخر من 28 نائبا يدعمون رئيس الوزراء السابق من يمين الوسط سالي بيريشا.

وجاء في الطعون إن الصفقة تنتهك الدستور والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها ألبانيا.

ويعلق التصديق حتى تصدر المحكمة حكما، ولها مهلة ثلاثة أشهر.

(أنسامد).

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