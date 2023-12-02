إيطاليا : الطقس السئ يضرب عدة مناطق

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - ضربت موجة متجددة من الطقس السيء عدة مناطق إيطالية، اليوم السبت.



في ليغوريا، بلغت سرعة الرياح 143 كم / ساعة، بينما تم تعليق حركة المرور البحرية في ميناء ليفورنو في توسكانا، حيث وصلت سرعة رياح ليبيتشيو إلى أكثر من 50 عقدة، مع ارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار.



كان هناك أكثر من 300 تدخل لرجال الإطفاء في منطقة ماركي، بسبب الأضرار والتعطيل الناجم عن الرياح القوية.



كما تم إجراء 150 تدخلاً آخر في منطقة ريميني، حيث كان هناك إنذار واسع النطاق بشأن سقوط الأشجار.



وحدثت فوضى ثلجية في منطقة تيرول وجنوب تيرول التي انقسمت إلى قسمين، مع تساقط ثلوج بلغ سمكها 30 سم عند ممر برينر وتساقط أمطار في الجنوب.



وقد أطلقت الوكالة الإقليمية لنهر بو تحذيرا بشأن ارتفاع منسوب المياه في الأنهار "في إميليا وفي بعض الحالات في لومباردي"، ولا سيما نهر إنزا، وهو رافد رئيسي لأكبر نهر في إيطاليا. (أنسامد).





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