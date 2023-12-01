تاياني : حماس لا تريد الحوار، لكن علينا العمل من أجل الرهائن

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الجمعة، إن حماس لا تريد الحوار، لكن يتعين على إسرائيل والغرب مواصلة التفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.



وأضاف في حديثه لراديو 24 بعد أن قتلت حماس ثلاثة إسرائيليين يوم الخميس : في هذه الساعات، حدث للأسف تدهور للأوضاع بين إسرائيل وحماس، منوها : بعد التوصل لوقف إطلاق النار كنا نأمل في تمديده، وأصرينا جميعا على أنه ينبغي أن تكون هناك بضعة أيام أخرى للسماح بدخول المساعدات إلى المدنيين في غزة.



وتابع تاياني : لكن من الواضح أن حماس، بهجوم الأمس وإطلاق الصواريخ هذا الصباح، قررت أن تؤكد بوضوح أنه لا توجد إمكانية للحوار.



وشدد : لكن علينا الآن أن نواصل العمل لأن هناك مؤشرات على أنه لا يزال من الممكن إجراء حوار بفضل قطر. الحوار الدولي مستمر لكنه ليس سهلا، دعونا نأمل في أن نتمكن من حل مسألة الرهائن. (أنسامد).





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