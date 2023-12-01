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  2. سالفيني:لا تهاون مع مشاهد إضرابات السكك الحديدية غير اللائقة

سالفيني:لا تهاون مع مشاهد إضرابات السكك الحديدية غير اللائقة

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - قال نائب رئيسة الوزراء ووزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني الخميس، إنه لن يتسامح مرة أخرى مع مثل هذه "المشاهد غير اللائقة" التي شهدتها إيطاليا مع إضراب كبير في السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، والذي أدى إلى تعطل حركة الركاب وحدوث تأخيرات كبيرة.

وأضاف سالفيني معلقا على تداعيات إضراب الخميس : كانت هناك مشاهد غير لائقة وغير مقبولة في المحطات الإيطالية، مع "تأخير وإلغاء رحلات قطارات وطوابير طويلة من المواطنين الغاضبين".

وتمت الدعوة إلى الإضراب بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بعد حادث تصادم بين شاحنة وقطار في كالابريا يوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل سائقين.

وأوضح سالفيني : اليوم يكشف أن الإضرابات التي تستمر لساعات طويلة لها تأثير كبير على حياة الكثير من الأشخاص الذين لا ذنب لهم. هذا الأمر لا يمكن التسامح فيه، مضيفا : أعتزم على وجه التحديد، في المستقبل، أن أفعل كل شيء لضمان عدم تكرار مثل هذه المشاهد، على الرغم من أنني آمل أن تتجنب النقابات المبادرات غير المنطقية.

(أنسامد).

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