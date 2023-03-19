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  2. فرنسيس : كان يجب منع وقوع حادث غرق سفينة المهاجرين

فرنسيس : كان يجب منع وقوع حادث غرق سفينة المهاجرين

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 19 - روما - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إنه كان يجب منع وقوع حادث غرق سفينة المهاجرين في 26 فبراير الماضي قبالة سواحل كوترو في كالابريا، بجنوب إيطاليا، وذلك خلال لقائه بمجموعة من اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا خلال الممرات الإنسانية، يوم السبت.

وقال البابا الارجنتيني بشأن هذه المأساة التي راح ضحيتها 87 شخصا على الاقل : "إن غرق القارب لم يكن له أن يحدث ويجب عمل كل ما يمكن كي لا يتكرر مثل هذا الأمر"، مؤكدا على ضرورة تعزيز المسارات القانونية للسماح للاجئين والمهاجرين بالوصول إلى أوروبا.

وأضاف : تساعد الممرات الإنسانية، الكثير من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن على الهروب من أوضاع خطيرة للغاية في بلدانهم للوصول بأمان وبصورة قانونية وبكرامة إلى البلدان المضيفة.

وأردف البابا فرنسيس قائلا "إنهم يعبرون الحدود وجدران اللامبالاة التي حطمت آمال الكثير من الناس الذين يضطرون إلى الانتظار لسنوات في أوضاع أليمة ولا يمكن تحملها". (أنسامد).

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