ميلوني : يمكن للهند الوساطة من أجل "سلام عادل" في أوكرانيا

(أنسامد) - مارس 3 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس، إنها تعتقد أن الهند يمكن أن تؤدي دورا في الوساطة من أجل السلام في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، وذلك عقب محادثات ثنائية أجرتها ميلوني مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في نيودلهي.



وأضافت ميلوني، أن مودي يدرك موقف إيطاليا بتقديم الدعم الكامل لأوكرانيا، مؤكدة : نحن نتشاطر الأمل بأن تؤدي الهند بصفتها رئيس مجموعة العشرين، دوراً في تسهيل مسار التفاوض نحو إنهاء الأعمال العدائية وإحلال سلام عادل".



وقال مودي إن الهند، التي ظلت محايدة بشأن أوكرانيا، "مستعدة للمساهمة في أي مشروع للسلام".



أما بالنسبة للعلاقات الثنائية، صرحت جورجيا ميلوني، أنها بحثت مع رئيس الوزراء الهندي "رفع العلاقات إلى شراكة استراتيجية لأن علاقاتنا متينة للغاية"، مؤكدة أنها تفكر في التعاون التجاري.



وتابعت : لقد وصلنا إلى رقم يقارب 15 مليار يورو في (قيمة التبادل التجاري)، حيث تضاعف الرقم في عامين. ولكن كلانا مقتنع بأنه يمكن عمل المزيد. (أنسامد).



