ماتاريلا : دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية لإنهاء الحرب

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - قال الرئيس سيرجيو ماتاريلا للرئيس المجري كاتالين نوفاك - الذي يقوم حاليا بزيارة لإيطاليا - إن المساعدة العسكرية لأوكرانيا كانت تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا وليس إطالة أمدها.



وأضاف -عقب محادثاته مع الرئيس المجري في قصر كويرينالي الرئاسي - "الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى إنهاء الحرب وليس تأجيجها".



وقال قصر كويرينالي في بيان إنه بالإضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وعواقبه السياسية والاقتصادية والإنسانية، تضمنت المباحثات العلاقات الثنائية ومستقبل الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع الولايات المتحدة والهجرة ودول غرب البلقان واضطهاد المسيحيين حول العالم. (أنسامد).



