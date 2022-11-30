جورجيا ميلوني: الحكومة ستستمر لفترة طويلة

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أنها على ثقة من أن حكومتها لن تكون حكومة قصيرة الأجل ولكن ستستمر لفترة طويلة، مضيفة أنه تم دحض المزاعم التي تقول إن إدارتها وحزب "إخوة إيطاليا" اليميني بقيادتها، سيشكلان خطرًا.



وقالت ميلوني في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، نُشرت الثلاثاء: كنت أعلم أن قيادة إيطاليا ستكون مهمة صعبة في مثل هذا التوقيت المعقد.



وتابعت: "على العكس من سلفي ماريو دراجي، يمكنني الاعتماد على أغلبية واضحة في البرلمان، وبرنامج مشترك (متفق عليه مع شركاء التحالف) وتفويض من الشعب. لهذا السبب أعلم أن هذه الحكومة ستستمر لفترة طويلة".



ودافعت جورجيا ميلوني عن مشروع قانون الموازنة لعام 2023 الذي تقدمت به حكومتها، قائلة إنه يتضمن "رؤية" وحدد أولويات "دعم الفئات الأكثر هشاشة ودعم الطبقة المتوسطة". (أنسامد).



