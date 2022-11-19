فرنسيس: الفاتيكان مستعد للوساطة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أنه مستعد للوساطة لإنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق السلام في البلاد بعد الغزو الروسي.



وقال البابا فرنسيس في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، نُشرت يوم الجمعة : " السلام ممكن في اوكرانيا"، مضيفا " لكن يجب على الجميع الالتزام بنزع سلاح القلوب، بدءا من قلوبهم. يجب علينا جميعا أن نكون مسالمين.



وتابع : يجب أن نريد السلام، وليس مجرد وقف لإطلاق النار فقط، والذي قد لا يؤدي إلا إلى إعادة التسلح، مؤكدا أن الفاتيكان مستعد "لبذل كل ما في وسعه للتوسط وإنهاء الصراع في أوكرانيا". (أنسامد).



