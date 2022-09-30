المفوضية الأوروبية ستنتظر الحكومة الإيطالية بشأن الميزانية

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - قالت مصادر في المفوضية الأوروبية، إن المفوضية الأوروبية مستعدة لمنح الحكومة الإيطالية القادمة الوقت الذي تحتاجه لتقديم خططها بشأن الميزانية لعام 2023.



وأضافت المصادر، أن الانتخابات في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بمثابة حدث روتيني بالنسبة للذين يتعاملون مع إدارة السياسة المالية.



وأكدت المصادر : "سيتم تشكيل حكومة في إيطاليا، والاتحاد الأوروبي على استعداد لمنحها الوقت اللازم".



قد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى تتولى حكومة جديدة السلطة، خاصة و ان ائتلاف يمين الوسط، بقيادة حزب إخوة إيطاليا بزعامة جيورجيا ميلوني، حقق انتصارًا كبيرا في الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد. (أنسامد).



