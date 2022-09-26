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إيطاليا :تأرجح فارتفاع للبورصة بعد فوز اليمين في الانتخابات
    (أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - تأرجحت البورصة الإيطالية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين ثم ارتفعت بعد فوز اليمين في الانتخابات العامة التي جرت يوم امس.

    كما انخفض مؤشر FTSE-Mib بنسبة 0.49٪ قبل أن يرتفع بنسبة 0.5٪ بعد فوز زعيمة الجناح اليميني لحزب اخوة ايطاليا جيورجيا ميلوني و التي من المرجح ات تكون رئيسة الوزراء القادمة .

    وكانت بورصة ميلانو الوحيدة في أوروبا التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً وسط مخاوف من الركود.

    كان صعود مؤشر FTSE-Mib بفضل ارتفاع اسهم شركة TIM للاتصالات بنسبة 4.8٪. (أنسامد).

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