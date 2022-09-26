إيطاليا :تأرجح فارتفاع للبورصة بعد فوز اليمين في الانتخابات

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - تأرجحت البورصة الإيطالية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين ثم ارتفعت بعد فوز اليمين في الانتخابات العامة التي جرت يوم امس.



كما انخفض مؤشر FTSE-Mib بنسبة 0.49٪ قبل أن يرتفع بنسبة 0.5٪ بعد فوز زعيمة الجناح اليميني لحزب اخوة ايطاليا جيورجيا ميلوني و التي من المرجح ات تكون رئيسة الوزراء القادمة .



وكانت بورصة ميلانو الوحيدة في أوروبا التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً وسط مخاوف من الركود.



كان صعود مؤشر FTSE-Mib بفضل ارتفاع اسهم شركة TIM للاتصالات بنسبة 4.8٪. (أنسامد).



