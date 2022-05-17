توقف موقع الشرطة الإيطالية الإلكتروني لساعات

(أنسامد) - مايو 17 - روما - ذكرت مصادر أن موقع الشرطة الإيطالية على الإنترنت توقف لبضع ساعات يوم الاثنين بعد هجوم شنه قراصنة مؤيدون لروسيا.



وقد أعلنت مجموعة القرصنة Killnet أنها شنت هجوما عالميا.



ضربت المجموعة الأسبوع الماضي مواقع مؤسسات إيطالية بما في ذلك مجلس الشيوخ ووزارة الدفاع، وحاولت أيضا إلغاء مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".



ويعمل تقنيو الشرطة منذ ليلة الأحد لاستعادة العمل بالموقع.



(أنسامد).



