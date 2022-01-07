ماكرون : أوروبا محظوظة بشخصيات مثل ماتاريلا ودراغي

(أنسامد) - يناير 7 - روما - صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم / الجمعة / أن أوروبا وفرنسا محظوظتان بوجود شخصيات "شجاعة ومؤيدة لأوروبا" مثل الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي.



وقال ماكرون ردا على سؤال حول انتخابات الرئاسة الإيطالية : نحن محظوظون للغاية لوجود رئيس إيطالي ورئيس وزراء يتمتعان بشجاعة كبيرة، مؤيدان لأوروبا وأصدقاء فرنسا.



تنتهي ولاية الرئيس الحالي سيرجو ماتاريلا في 3 فبراير 2022. ويعد رئيس الوزراء الحالي ماريو دراغي المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب.



وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين : أنا لا أعلق عادة على قضايا السياسة الداخلية (في البلدان الأخرى)، بما في ذلك دولة صديقة مثل إيطاليا. ورفض التعليق على السباق الرئاسي في إيطاليا. (أنسامد).



