Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
ماكرون : أوروبا محظوظة بشخصيات مثل ماتاريلا ودراغي
    (أنسامد) - يناير 7 - روما - صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم / الجمعة / أن أوروبا وفرنسا محظوظتان بوجود شخصيات "شجاعة ومؤيدة لأوروبا" مثل الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي.

    وقال ماكرون ردا على سؤال حول انتخابات الرئاسة الإيطالية : نحن محظوظون للغاية لوجود رئيس إيطالي ورئيس وزراء يتمتعان بشجاعة كبيرة، مؤيدان لأوروبا وأصدقاء فرنسا.

    تنتهي ولاية الرئيس الحالي سيرجو ماتاريلا في 3 فبراير 2022. ويعد رئيس الوزراء الحالي ماريو دراغي المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب.

    وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين : أنا لا أعلق عادة على قضايا السياسة الداخلية (في البلدان الأخرى)، بما في ذلك دولة صديقة مثل إيطاليا. ورفض التعليق على السباق الرئاسي في إيطاليا. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    موسيقى هاندل ليلة رأس السنة على الدومو ، رحلة الأضواء والألوان

    ألبوم الصور