سيرجيو ماتاريلا ..7 سنوات في الحكم ..رئيس معتدل

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - تحتفل ايطاليا بمرور سبع سنوات
علي حكم سيرجيو ماتاريلا ، الرئيس المعتدل الذي تعامل مع خمس
حكومات في 7 سنوات ، كان ماتاريلا منارة الإيطاليين خلال الجائحة .
حكم في النزاعات السياسية ، برلماني محنك ، بطل اعادة الانطلاق
بعد الوباء ، كاثوليكي تقدمي ، محبوب جدًا لاسلوبه المهذب في
التعامل مع الإيطاليين الذين قدروا سلطته وتعاملوا معه باعتباره
"رب الأسرة" خاصة في حكمته في قيادة البلاد.
الرئيس اللطيف ، في الواقع ، أظهر عضلاته - إنه مؤيد من حديد
لأوروبا - لمواجهة الانجراف الإيطالي للشعبوية ، وذهب إلى حد
المخاطرة بولادة أول مسؤول تنفيذي أصفر وأخضر جوزيبي كونتي
بالترتيب عدم وضع رقم في رأيه من شأنه أن يزعج الأسواق ويثير
تساؤلات حول وجود الاتحاد ذاته. (أنسامد).