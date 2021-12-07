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سيرجيو ماتاريلا ..7 سنوات في الحكم ..رئيس معتدل
    (أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - تحتفل ايطاليا بمرور سبع سنوات علي حكم سيرجيو ماتاريلا ، الرئيس المعتدل الذي تعامل مع خمس حكومات في 7 سنوات ، كان ماتاريلا منارة الإيطاليين خلال الجائحة .

    حكم في النزاعات السياسية ، برلماني محنك ، بطل اعادة الانطلاق بعد الوباء ، كاثوليكي تقدمي ، محبوب جدًا لاسلوبه المهذب في التعامل مع الإيطاليين الذين قدروا سلطته وتعاملوا معه باعتباره "رب الأسرة" خاصة في حكمته في قيادة البلاد.

    الرئيس اللطيف ، في الواقع ، أظهر عضلاته - إنه مؤيد من حديد لأوروبا - لمواجهة الانجراف الإيطالي للشعبوية ، وذهب إلى حد المخاطرة بولادة أول مسؤول تنفيذي أصفر وأخضر جوزيبي كونتي بالترتيب عدم وضع رقم في رأيه من شأنه أن يزعج الأسواق ويثير تساؤلات حول وجود الاتحاد ذاته. (أنسامد).

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