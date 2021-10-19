رؤساء البلديات:المدن الكبرى في إيطاليا تأخذ منعطفا يساريا.
الاتحاد الاوروبي : نساعد ليبيا للوصول لانتخابات حرة
أكثر من 771 ألف زيارة لـ "إكسبو 2020 دبي" منذ انطلاقه
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا-ليجوريا-سافونا: فيضانات.. إغلاق المدارس والسكك الحديدية والطرق
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
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ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم