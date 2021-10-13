ايطاليا-كوفيد: 2494 إصابة ، 49 وفاة

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - اعلنت وزارة الصحة الايطالية عن اكتشاف 2،494 حالة إيجابيًا لـ Covid خلال الـ 24 ساعة الماضية ،مقابل 1516 حالة امس الاول بالاضافة الي 49 حالة وفاة في يوم واحد ، مقابل 34.



اكدت الوزارة علي وجود 370 مريضًا في المستشفىات في اقسام العناية المركزة لـ Covid في إيطاليا ، بانخفاض 4 أقل من أمس في التوازن بين الدخل والمصروفات. القبول اليومي 21 (أمس 18). عدد المرضى الذين يعانون من الأعراض في الأجنحة العادية 2665 (أمس 2688) ، مقارنة بالأمس أقل بـ 23 شخصًا.



اشارت الوزارة الي اجراء 315285 مسحة لفيروس كورونا تم إجراؤها خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيطاليا. بالأمس كان هناك 114776 حالة ايجابية . وبلغ معدل الإيجابية 0.79٪ انخفاضا من 1.3٪ أمس.



(أنسامد).



