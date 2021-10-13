ايطاليا-كوفيد: 2494 إصابة ، 49 وفاة

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - اعلنت وزارة الصحة الايطالية عن
اكتشاف 2،494 حالة إيجابيًا لـ Covid خلال الـ 24 ساعة الماضية
،مقابل 1516 حالة امس الاول بالاضافة الي 49 حالة وفاة في يوم واحد
، مقابل 34.
اكدت الوزارة علي وجود 370 مريضًا في المستشفىات في اقسام العناية
المركزة لـ Covid في إيطاليا ، بانخفاض 4 أقل من أمس في التوازن
بين الدخل والمصروفات. القبول اليومي 21 (أمس 18). عدد المرضى
الذين يعانون من الأعراض في الأجنحة العادية 2665 (أمس 2688) ،
مقارنة بالأمس أقل بـ 23 شخصًا.
اشارت الوزارة الي اجراء 315285 مسحة لفيروس كورونا تم إجراؤها
خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيطاليا. بالأمس كان هناك 114776 حالة
ايجابية . وبلغ معدل الإيجابية 0.79٪ انخفاضا من 1.3٪ أمس.