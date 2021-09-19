ايطاليا : زيادة الحجوزات لتلقي لقاح كورونا

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - صرح المفوض الايطالي الخاص ب"كوفيد-19" فرانشيسكو فيجليولو، أن هناك زيادة على المستوى الوطني في الحجوزات لتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بنسبة تتراوح بين 20% و 40% مقارنة بالأسبوع الماضي.



وأضاف فيجليولو أن الحجوزات للجرعة الأولى من اللقاح يوم أمس السبت زادت بنسبة 35٪ مقارنة بالأسبوع الماضي.



وتابع : وبالنظر إلى سهولة الوصول إلى معظم مراكز التطعيم، فمن الضروري أن نرصد، في الأيام المقبلة، اتجاه حملة التطعيم لتقييم ما إذا كان الاتجاه الحالي سيتعزز بطريقة هيكلية.



تم تطيعم ما يقرب من 41 مليون شخص في إيطاليا بالكامل حتى الآن، أي ما يعادل 75.64% ممن يزيد عمرهم عن 12 عاما. (أنسامد).



