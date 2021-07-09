مصر : وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - توفيت في وقت مبكر من صباح اليوم / الجمعة / جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاما.



ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، التي توفيت بعد صراع مع المرض.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بسام راضي، إن جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.



وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قرارا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.



(أنسامد).



