إيطاليا/كوفيد: 776 حالة جديدة ، 24 ضحية أخرى
ارتفاع معدل الحالات الإيجابية من 0.3٪ إلى 0.4٪
الدبيبة يبحث مع وفد أممي توحيد المؤسسة العسكرية
دراج فريق الإمارات يفوز بالمرحلة الخامسة من جولة فرنسا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا..موجة الحر الاولي..الحرارة تقل في الشمال و ترتفع في الجنوب
ايطاليا..رالي ميل ميجليا للسيارات القديمة
اعادة فتح دوموس اوريا للزيارة في 23 يونيو.."البيت الذهبي"
كوفيد - 19 :ثلثي ايطاليا يتحول الي اللون الابيض
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق