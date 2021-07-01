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إيطاليا/كوفيد: 776 حالة جديدة ، 24 ضحية أخرى
ارتفاع معدل الحالات الإيجابية من 0.3٪ إلى 0.4٪
    (أنسامد) - يوليو 1 - روما - قالت وزارة الصحة يوم الأربعاء إن هناك 776 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 24 وفاه أخرى للفيروس.

    بالمقارنة مع 679 حالة جديدة و 42 ضحية أخرى الثلاثاء.

    تم إجراء حوالي 185.016 اختبارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 190.635 يوم الثلاثاء.وارتفع معدل الإيجابية من 0.3٪ إلى 0.4٪.

    وبلغت حصيلة الحالات منذ بداية الوباء الآن 4،259،909 ، وعدد الوفيات 127،566.

    ويبلغ عدد المتعافين والمفرغين الآن 4081902 بزيادة 3135 يوم الثلاثاء.

    الحالات الموجبة حاليا هي 50441 ، بانخفاض 2383 في الـ 24 ساعة الماضية.

    هناك 48601 شخصًا في عزلة منزلية (-2277). (أنسامد).

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