إيطاليا/كوفيد: 776 حالة جديدة ، 24 ضحية أخرى

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - قالت وزارة الصحة يوم الأربعاء إن هناك 776 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 24 وفاه أخرى للفيروس.



بالمقارنة مع 679 حالة جديدة و 42 ضحية أخرى الثلاثاء.



تم إجراء حوالي 185.016 اختبارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 190.635 يوم الثلاثاء.وارتفع معدل الإيجابية من 0.3٪ إلى 0.4٪.



وبلغت حصيلة الحالات منذ بداية الوباء الآن 4،259،909 ، وعدد الوفيات 127،566.



ويبلغ عدد المتعافين والمفرغين الآن 4081902 بزيادة 3135 يوم الثلاثاء.



الحالات الموجبة حاليا هي 50441 ، بانخفاض 2383 في الـ 24 ساعة الماضية.



هناك 48601 شخصًا في عزلة منزلية (-2277). (أنسامد).



