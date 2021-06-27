بلينكن : علاقة قوية بين الولايات المتحدة وإيطاليا

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - أكد وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن أهمية الوحدة عبر الأطلسي والعلاقة القوية بين الولايات المتحدة وإيطاليا.



وكتب بلينكن في صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لدى وصوله إلى روما، حيث من المقرر إقامة غداء عمل مع وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو : يسعدني أن أكون في إيطاليا للتأكيد على أهمية الوحدة عبر الأطلسي والعلاقة القوية بين الولايات المتحدة وإيطاليا.



وأضاف : أتطلع إلى الاجتماع مع نظرائي والمشاركة في رئاسة الاجتماع الوزراي للتحالف الدولي لمحاربة داعش والانضمام إلى الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في ماتيرا. (أنسامد).



