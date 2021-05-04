ايطاليا..طفرة بسيطة في سوق السيارات والوضع مازال خطيرا

(أنسامد) - مايو 4 - روما - سجل سوق السيارات الإيطالي نموًا واضحًا في أبريل الحالي بالمقارنة مع فترة الإغلاق لعام 2020 ، لكنه يتباطأ مقارنة بعام 2019. في نفس الشهر ، بلغ عدد التسجيلات لحجز السيارات 145،033 ، بزيادة قدرها 3،276.8٪ عن نفس الشهر من عام 2020 ، عندما بلغ 4،295 فقط.



مقارنة بشهر أبريل 2019 ، كان هناك انخفاض بنسبة 17.1٪. في الأشهر الأربعة الأولى من العام ، بلغ إجمالي عدد التسجيلات 592.181 ، بزيادة 68.4٪ عن نفس الفترة من العام الماضي (-16.9٪ مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2019). تمتلك مجموعة Stellantis حصة سوقية تبلغ 40.3٪.



لمنع حدوث انهيار حقيقي تم اعتماد عدد كبير من الحوافز للسيارات الأكثر طلبًا ، تلك التي تحتوي على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 61 إلى 135 جرامًا / كم ، مع تخصيص 13 مليونًا إضافيًا. يجب أن تستمر الزيادة في الحوافز المحجوزة قبل نفاد الأموال في النصف الأول من شهر مايو.



بدءًا من الأسبوعين الثاني من هذا الشهر ، وفقًا لـ Centro Studi Promotor ، "ستفتح أزمة أكثر حدة لسوق السيارات مقارنة بالربع الأول من هذا العام ، مما قد يؤدي إلى إغلاق 2021 حتى أقل بكثير من كارثة عام 2020 (1،381،646) ، وهو العام الذي عادت فيه عمليات التسجيل إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل 50 عامًا.



ومن شأن المزيد من الانخفاض في هذه المستويات أن يفتح سيناريو كارثيًا لسوق السيارات الإيطالي الذي قد ينخفض ;;إلى مستويات الستينات من القرن الماضي مع كل ما يستتبعه ذلك أيضًا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للبلد الذي يصل تأثير السيارة والأنشطة المرتبطة بها إلى 12.5٪ ".



يقول جيان بريمو كواجليانو ، رئيس Centro Studi Promotor ، أنع يجب علي الحكومة الاسراع في ترتيب برامج إعادة تمويل الحوافز المنصوص عليها في قانون الموازنة لعام 2021 دون انتظار برنامج NRP للتجنب اضاعة الوقت في اجراءات كثير.



بالنسبة لرئيس Unrae ، ميشيل كريسي ، "في غياب إعادة تمويل الحوافز ، قد يتعرض أكثر من 300000 تسجيل للخطر في وقت لاحق من العام". حتى رئيس Anfia ، باولو سكوديري ، يؤكد أن "الأولوية ، في هذه اللحظة ، هي إعادة تمويل التدابير لدعم الطلب على السيارات ، و أيضًا على المركبات التجارية الخفيفة ، وهي تدابير تدفع عن نفسها في وقت قصير" .



وصلت تسجيلات السيارات التي تعمل بالوقود البديل - وفقًا لبيانات Anfia - إلى 45.4٪ في أبريل 2021 و 42.6٪ في الأشهر الأربعة الأولى. (أنسامد).



