إيطاليا: انتشال 3 قوارب صغيرة على متنها 50 مهاجرا من تونس

(أنسامد) - مارس 31 - روما - انتشلت خفر السواحل والشرطة المالية الإيطالية، ثلاثة قوارب صغيرة على متنها 50 مهاجرا من تونس، بالقرب من جزيرة بانتيليريا، وتم إنزال المهاجرين إلى الجزيرة.



وفي نهاية الأسبوع الماضي، وصل أيضا 100 شخص إلى المياه الإيطالية بالقرب من جزيرة بانتيليريا، وتم نقلهم إلى تراباني في صقلية.



ومنذ بداية عام 2021، استقبلت بانتيليريا، الواقعة على مقربة من السواحل التونسية، حوالي 400 مهاجرا، إذ يشجع الهدوء الحالي المهاجرين التونسيين للانتقال للجزيرة على متن قوارب صغيرة.



(أنسامد).



