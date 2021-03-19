Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
ماتاريلا يوجه رسالة للبابا فرنسيس في ذكرى توليه منصبه
    (أنسامد) - مارس 19 - روما - وجه الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، رسالة إلى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أشاد فيها بجهوده لتعزيز الأخوة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه منصب الحبر الاعظم، .

    وقال ماتاريلا في رسالته إلى البابا فرنسيس : لقد سلط الوباء الذي لا يزال يؤثر على هذا العدد الكبير من الناس في جميع أنحاء العالم الضوء على نقاط الضعف لدى كافة البلدان والمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع مرحلة الطوارئ الحالية بطريقة عادلة وفعالة.

    وأضاف : دعوتكم لنا للعمل بروح الأخوة للتغلب على الظروف الصعبة الحالية هي دعوة قوية لممارسة المواطنة المسؤولة ودليل أكيد لمن يشغلون مناصب مؤسسية وسياسية. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    عرض لوحة المجدلية لجنتيلسكي لاول مرة للجمهور في ميلانو

    ألبوم الصور