ماتاريلا يوجه رسالة للبابا فرنسيس في ذكرى توليه منصبه

(أنسامد) - مارس 19 - روما - وجه الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، رسالة إلى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أشاد فيها بجهوده لتعزيز الأخوة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه منصب الحبر الاعظم، .



وقال ماتاريلا في رسالته إلى البابا فرنسيس : لقد سلط الوباء الذي لا يزال يؤثر على هذا العدد الكبير من الناس في جميع أنحاء العالم الضوء على نقاط الضعف لدى كافة البلدان والمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع مرحلة الطوارئ الحالية بطريقة عادلة وفعالة.



وأضاف : دعوتكم لنا للعمل بروح الأخوة للتغلب على الظروف الصعبة الحالية هي دعوة قوية لممارسة المواطنة المسؤولة ودليل أكيد لمن يشغلون مناصب مؤسسية وسياسية. (أنسامد).



