ليبيا : بوقادوم يجري مباحثات هاتفية مع المبعوث الأممي الجديد

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - أجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مباحثات هاتفية مع يان كوبيتش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا.



وكتب بوقادوم في صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه بحث مع كوبيتش "سبل الدفع بالمسار السياسي الأممي لحل الأزمة الليبية ودور الجزائر ودول الجوار في دعم هذه الجهود بما يحفظ وحدة وسيادة هذا البلد الشقيق بعيدا عن التدخلات الأجنبية".



وأضاف : شكلت هذه النقاط المحاور الأساسية للمكالمة الهاتفية التي تلقيتها اليوم من السيد يان كوبيشن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا. (أنسامد).



