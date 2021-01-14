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الخارجية الايطالية تعين فيرارا مبعوثا خاصا لليبيا
    (أنسامد) - يناير 14 - روما - أنسامد - روما ، 14 يناير / كانون الثاني - كلف وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو السفير باسكوالي فيرارا بمهمة " المبعوث الخاص للوزير المعني بليبيا "، وفقا لوزارة الخارجية الإيطالية ( قصر فارنيزينا ).

    وأضافت أن السفير فيرارا سيمثل المبعوث الخاص إيطاليا وضمان مشاركتها الكاملة في جميع المبادرات المتعددة الأطراف الداعمة للعملية السياسية الليبية ، بما يتماشى مع التزامنا التقليدي بالسلام والاستقرار في البلاد. كما سيتولى السفير فيرارا مهمة تطوير الاتصالات المناسبة مع أكثر الفاعلين المحليين والدوليين نشاطا في البلد·(أنسامد ) (أنسامد).

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