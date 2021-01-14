الخارجية الايطالية تعين فيرارا مبعوثا خاصا لليبيا

(أنسامد) - يناير 14 - روما - أنسامد - روما ، 14 يناير /
كانون الثاني - كلف وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو
السفير باسكوالي فيرارا بمهمة " المبعوث الخاص للوزير المعني
بليبيا "، وفقا لوزارة الخارجية الإيطالية ( قصر فارنيزينا ).
وأضافت أن السفير فيرارا سيمثل المبعوث الخاص إيطاليا وضمان
مشاركتها الكاملة في جميع المبادرات المتعددة الأطراف الداعمة
للعملية السياسية الليبية ، بما يتماشى مع التزامنا التقليدي
بالسلام والاستقرار في البلاد. كما سيتولى السفير فيرارا مهمة
تطوير الاتصالات المناسبة مع أكثر الفاعلين المحليين والدوليين
نشاطا في البلد·(أنسامد ) (أنسامد).