الخارجية الايطالية تعين فيرارا مبعوثا خاصا لليبيا

(أنسامد) - يناير 14 - روما - أنسامد - روما ، 14 يناير / كانون الثاني - كلف وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو السفير باسكوالي فيرارا بمهمة " المبعوث الخاص للوزير المعني بليبيا "، وفقا لوزارة الخارجية الإيطالية ( قصر فارنيزينا ).



وأضافت أن السفير فيرارا سيمثل المبعوث الخاص إيطاليا وضمان مشاركتها الكاملة في جميع المبادرات المتعددة الأطراف الداعمة للعملية السياسية الليبية ، بما يتماشى مع التزامنا التقليدي بالسلام والاستقرار في البلاد. كما سيتولى السفير فيرارا مهمة تطوير الاتصالات المناسبة مع أكثر الفاعلين المحليين والدوليين نشاطا في البلد·(أنسامد ) (أنسامد).



