فرنسا : اعتقال شخصين آخرين في إطار التحقيقات في هجوم نيس

أنسامد في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني - اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصين آخرين في إطار التحقيقات حول الهجوم الذي وقع في مدينة نيس وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، وفقا لما أعلنته مصادر قضائية طلبت عدم الكشف عن هويتها.



ووفقا لنفس المصدر، فإن الرجلين يبلغان من العمر 25 و 63 عامًا، وتم اعتقالهما ظهر السبت في منزل شخص تم اعتقاله قبل ساعات قليلة.



وبذلك، يرتفع عدد من تم اعتقالهم في اطار التحقيقات إلى 6 أشخاص رهن الاحتجاز الآن للاشتباه في صلتهم مع التونسي ابراهيم العيساوي الذي قتل 3 أشخاص يوم الخميس في كاتدرائية نيس.



