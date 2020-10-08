حكومة كونتي تمدد حالة طوارئ كورنا حتى 31 يناير

أنسامد - 8 أكتوبر / تشرين الأول - قالت مصادر إن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اجتمعت يوم الأربعاء لتمديد حالة الطوارئ الإيطالية COVID-19 حتى 31 يناير والموافقة على مرسوم بإجراءات جديدة لمكافحة انتشار الفيروس التاجي ، من بين أمور أخرى ، تمنح حالة الطوارئ سلطات خاصة للحكام. والهيئات العامة الأخرى ، مما يجعل من الممكن ، على سبيل المثال ، إنشاء "مناطق حمراء" تحجب المناطق التي حدث فيها تفشي فيروس كورونا.



الالتزام باحترام تدابير الوقاية من فيروس كورونا ، مثل التباعد الاجتماعي لمسافة متر واحد على الأقل مع الأشخاص الذين لا تعيش معهم ، واستخدام أقنعة الوجه وغسل اليدين المتكرر والالتزام بالبقاء في المنزل إذا كنت تعاني من حمى تصل إلى 37.5 درجة أو أكثر ، يبقى أيضا في الوقت الحالي.



تشمل الإجراءات الجديدة الالتزام بارتداء أقنعة الوجه في الخارج ، وليس فقط في الأماكن العامة المغلقة ، إذا كنت في منطقة ستقترب فيها من أشخاص لا تعيش معهم. علاوة على ذلك ، أصبح من الضروري الآن ارتداء قناع الوجه في جميع الأماكن المغلقة ، باستثناء المنزل ، حسبما ذكرت المصادر.



يصبح حمل القناع معك في جميع الأوقات إلزاميا.جعلت العديد من المناطق ، مثل لاتسيو والمنطقة المحيطة بروما وكامبانيا ، أقنعة الوجه إلزامية بالفعل في الخارج بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.



تعمل الحكومة أيضًا على توسيع نطاق التزام الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا من بريطانيا وهولندا وبلجيكا بأخذ مسحة من فيروس كورونا.



كان هذا الالتزام ساريًا بالفعل بالنسبة للقادمين من كرواتيا واليونان ومالطا وإسبانيا ومن باريس وسبع مناطق فرنسية.



