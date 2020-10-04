جوزيبي كونتي : كوفيد لم يهزم بعد

أنسامد- 4 أكتوبر/ تشرين الأول - قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن إيطاليا التي تكافح من أجل الخروج من أزمة جائحة كورونا يجب أن تكون مجتمعًا متجددًا.



وأضاف كونتي أثناء زيارته لمدينة أسيزي بمناسبة الاحتفال بعيد القديس فرنسيس الأسيزي : الوباء لم يُهزم بعد، ونحن ندرك أنه لا يمكننا اهدار التضحيات التي قُدمت.



وتابع : القديس فرنسيس الأسيزي يتحدث إلينا اليوم ربما أكثر من أي وقت مضى. إن الأزمة الصحية المأساوية التي تسبب بها وباء كوفيد تطرح علينا أسئلة جوهرية حول الحياة والموت. إنها تقودنا إلى إعادة التفكير فيما يهم حقًا في الحياة.



