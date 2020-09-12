إيطاليا ترحب بنتائج محادثات سويسرا حول ليبيا

أنسامد - 12 سبتمبر/ أيلول - رحبت إيطاليا بالتوصيات التي وافق عليها ممثلو الأطراف الليبية في نتائج المحادثات التي عقدت في مونترو بسويسرا، وذلك تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن المحادثات خطوة في الاتجاه الصحيح في ضوء الانعقاد المرتقب لمنتدى الحوار السياسي الليبي.



وأضافت الوزارة أنه في حال نفذ المشاركون في الحوار السياسي الليبي، فإن توصيات محادثات سويسرا ستسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحديد إطار مؤسسي مشترك ومسار انتخابي يضمن تمثيل الشعب الليبي وسيادة ليبيا.



وكان الاجتماع الذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية، وعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام 7 و 8 و 9 سبتمبر 2020، أن المشاركين فيه أجمعوا على رفع توصياتهم مفصلة للجنة الحوار السياسي المزمع التئامها في تاريخ قريب برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.



