البابا فرنسيس يدعو لدعم قطاع التوظيف

أنسامد - 2 أغسطس /آب - دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم / الأحد / القادة السياسيين والاقتصاديين للالتزام بدعم التوظيف في خضم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.



وقال البابا فرنسيس : آمل أن يتمكن الكثيرون في هذه الفترة من الحصول على بضعة أيام من الراحة والتواصل مع الطبيعة، لإعادة شحن البعد الروحي أيضًا.



وأضاف : آمل مع الالتزام المتقارب من جميع القادة السياسيين والاقتصاديين أن يكون هناك نهوض بالعمل، قائلا: بدون عمل، لا يمكن للأسر والمجتمع المضي قدما.



ونوه إلى أن الحفاظ على الوظائف "سيظل مشكلة ما بعد الوباء"، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب الكثير من التضامن والإبداع لحل هذه المشكلة.



