إيطاليا: تدفق استثنائي للمهاجرين بسبب أزمة كورونا

أنسامد - الأول من أغسطس /آب - أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان، أول أمس الخميس، أن الأزمة الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "تولّد تدفقا استثنائيّا للمهاجرين الاقتصاديين".



ويصل عدد كبير من هؤلاء المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا السياحية، تحت أنظار السباحين الذين يقضون عطلهم الصيفية.



وأشارت الوزارة إلى أن وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية قد تضاعف في وقت قصير جدا، مشيرة إلى قوارب صغيرة تعبر البحر المتوسط من سواحل شمال إفريقيا دون أن يتم اعتراضها.



