أبو الغيط:لا يوجد أي حل عسكري للأزمة في ليبيا

أنسامد - 24 مايو / أيار - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم / الأحد / إنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة في ليبيا، مؤكدا أن التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي مدانة ومرفوضة.



وطالب أبو الغيط في بيان صحفي الأطراف الليبية بالتخلي عن الخيار العسكري والالتزام بوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية والانخراط بحسن نية في حوار سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للصراع الذي يمزق البلاد.



وشدد على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة القائمة خاصة أن التطورات كلها أظهرت عدم قدرة أي طرف على فرض حلول قسرية أو منفردة تفضي إلى تحقيق الأمن أو بسط الاستقرار على كامل الأراضي الليبية".



وجدد أبو الغيط مناشدته للقيادات الليبية بالإستجابة للنداءات الدولية وجهود البعثة الأممية في ليبيا الرامية إلى استئناف عملية التفاوض بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (لجنة 5 + 5) للتوصل إلى إتفاق رسمي لوقف دائم وشامل لاطلاق النار.



وعبر عن شديد الانزعاج إزاء تزايد التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي والتي تعتبر جميعها - وبغض النظر عن دوافعها - مرفوضة ومدانة وفق القرارات المتعددة التي سبق أن اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في هذا الخصوص.



