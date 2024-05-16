ألعاب قوى: فورلاني يسجل رقم قياسى عالمي في الوثب الطويل

(أنسامد) - مايو 16 - روما - سجل بطل ألعاب القوى الإيطالى تحت 20 سنة ماتيا فورلانى رقماً قياسياً عالمياً قى الوثب الطويل تحت 20 سنة.وقد حقق مسافة 8.36 متر فى لقاء سافونا.وماتيا هو ابن مارسيلو فورلاني، لاعب الوثب العالي الذي حقق ارتفاعًا ملحوظًا يبلغ 2.27 مترًا في عام 1985، وهو من أصل سنغالي.وتتدرب شقيقته إريكا فورلاني أيضًا على الوثب العالي 1.في عام 2022، فاز ماتيا فورلاني بالميداليات الذهبية في الوثب الطويل والوثب العالي في بطولة أوروبا لألعاب القوى للشباب، وهي مسابقة يتنافس عليها الرياضيون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.واقترب من أفضل رقم شخصي له على ارتفاع (2.17 م) بـ 2.15 م. ، ووصلت لأول مرة إلى 8 أمتار في الوثب الطويل محققة 8.04 م2.(أنسامد).

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