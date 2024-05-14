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تنس: اللاعبة جيورجي لن تتهرب من التحقيق الضريبي

14 مايو 2024, 08:28

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 14 - روما - صرح محامو لاعبة التنس الإيطالية المعتزلة مؤخراً كاميلا جيورجي،إن موكلتهم لا تنوي البقاء في الخارج لتفادي تحقيق شرطة الضرائب بشأن أرباحها.

وأضافوا: "لا نية للتهرب من المسؤولية، كاميلا ستعود إلى إيطاليا قريبا"، مضيفين أن "إبعادها من مقر إقامتها في كالينزانو مؤقت وبسبب اختلاف وجهات النظر داخل الأسرة، لتقرر كيف ستقيم حياتها بعد التخلي عن النشاط التنافسي".

وأضافوا: "إن انسحاب كاميلا من المسابقات التنافسية لا علاقة له بالقضية المرتبطة بتحقيقات الشرطة المالية.

ولم تعلن اللاعبة البالغة من العمر 32 عامًا من ماتشيراتا في ماركي عن اعتزالها، لكن اسمها ظهر في قائمة اللاعبين المتقاعدين التابعة للوكالة الدولية للتنس مع تحديد يوم 7 مايو موعدًا لنهاية مسيرتها الاحترافية. .

كان أعلى مركز لها في التصنيف العالمي للفردي المركز 26 وحققته في أكتوبر 2018.

وقد فازت جيورجى بأربع بطولات في الجولة، أكبرها بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات 1000 في مونتريال عام 2021. (أنسامد).

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