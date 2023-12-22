روما يرفض دوري السوبر الأوروبي

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - أدان نادي روما الإيطالي "الهجوم غير المقبول" على كرة القدم الأوروبية المتمثل في ما يسمى بمشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي الذي يقترب من التنفيذ بعد حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس.وقال نادي روما في بيان عبر موقعه الإلكتروني : "بعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية دوري السوبر الأوروبي، يؤكد نادي روما موقفه فيما يتعلق بقيم ومستقبل كرة القدم الأوروبية".وأضاف النادي، وهو أول نادي في إيطاليا يتخذ موقفا رسميا في هذا الصدد : "لا يدعم النادي بأي شكل من الأشكال خطط ما يسمى بالدوري الممتاز، والذي من شأنه أن يمثل هجوما غير مقبولا على أهمية الدوريات الوطنية وأسس كرة القدم الأوروبية".وتابع البيان: "يعتقد نادي روما أن مستقبل ورفاهية كرة القدم الأوروبية لا يمكن ضمانهما إلا من خلال العمل المشترك للأندية من خلال رابطة الأندية الأوروبية، وبالتعاون الوثيق والشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا". (أنسامد).

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