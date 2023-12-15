ملاكمة: بطلة إيطاليا باميلا مالفينا تستهدف أول لقب أوروبي

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - تطمح باميلا مالفينا نوتشو إلى إحراز أول لقب أوروبي بعد فوزها بلقب المحترفين الإيطالي في 8 سبتمبر الماضي في كاسوريا بنابولي.وستتحدى هذه الملاكمة والممرضة التي تعود أصولها إلى بولونيا، البريطانية جوردان بيكر بورت على لقب "إيبو الفضي" للوزن الخفيف، في مباراة تاريخية ستقام على ملعب بالادوزا في بولونيا يوم 5 أبريل من العام المقبل.وبهذه المناسبة تعود حلبة بالادوزا لاستضافة لقب ملاكمة أوروبي من جديد، إذ تعود أخر مباراة احترافية على اللقب إلى 2 نوفمبر 2012، عندما فاز سيموني روتولو بلقب الوزن المتوسط ;;الإيطالي ضد لورينزو كوسيدو.وتعد جائزة إيبو الفضية مسابقة تسمح للوصول إلى لقب "إيبو" الأوروبي الشهير.ولأول مرة في التاريخ تتنافس سيدتان على لقب "إيبو الفضي"، وستكون الفائزة قادرة على المنافسة كمنافس رسمي على حزام الإيبو الأوروبي في الوزن الخفيف.وتشكل المباراة فرصة بالنسبة لباميلا مالفينا التي لم تهزم بعد في صفوف المحترفين، حيث حققت ستة انتصارات من أصل ست مباريات خاضتها، وتحتل حاليًا المركز السادس في الترتيب الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للملاكمة.تعيش باميلا مالفينا في إيطاليا منذ أن كانت في الثامنة من عمرها، ولكن في العام الماضي فقط، وبعد عملية بيروقراطية طويلة جدًا، حصلت على الجنسية بعد أداء القسم أمام عمدة بولونيا ماتيو ليبور.وإلى جانب الملاكمة، تعمل باميلا كممرضة في مستشفى ماجوري.(أنسامد).

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